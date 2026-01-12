طهران تستدعي سفراء أربع دول أوروبية بشأن دعم الاحتجاجات

استدعت السلطات الإيرانية سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين الإيرانيين، بحسب بيان للخارجية الايرانية نقله التلفزيون الرسمي.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس: "نؤكد استدعاء السفراء الأوروبيين".

