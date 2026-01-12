موسكو تقول إنها استخدمت صاروخ أوريشنيك لاستهداف مصنع في لفيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخها البالستي أوريشنيك من الطراز الأخير الذي استخدم الجمعة في ضربات مكثّفة على أوكرانيا استهدف منشأة للصناعات الجوّية في لفيف (غرب).



ولقي استخدام هذا الصاروخ البالستي للمرّة الثانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022 تنديدا من الدول الأوروبية الكبرى التي رأت في هذه الخطوة "تصعيدا" من جانب موسكو.



وقالت الوزارة الروسية: "بحسب معلومات مؤكّدة من عدّة مصادر مستقلّة في أعقاب الضربة التي نفّذت ليل 9 كانون الثاني من القوّات المسلّحة الروسية بواسطة نظام الصواريخ البالستية الأرضية المحمول أوريشنيك، فإن مصنع الدولة لاصلاح قطاع الملاحة الجوّية في لفيف وضع خارج الخدمة".



وبحسب موسكو، كان هذا المصنع يستخدم "لاصلاح معدّات جوّية تابعة للقوّات الأوكرانية المسلّحة وصيانتها، بما في ذلك طائرات اف-16 وميغ-29 المقدّمة من بلدان غربية".



