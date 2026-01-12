أوكرانيا تتهم روسيا بمهاجمة سفينتي شحن في البحر الأسود

اتهمت أوكرانيا اليوم، روسيا بشن هجوم بواسطة مسيرات على سفينتي شحن ترفعان علمي بنما وسان مارينو، كانتا موجودتين قرب ميناء أوكراني في البحر الأسود، ما أسفر عن سقوط جريح.وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا عبر تلغرام إن "روسيا تهاجم مجددا سفنا مدنية"، كاشفا أن السفينة الأولى كانت تنتظر تحميلها شحنة من الزيت النباتي، فيما كانت الثانية "تغادر الميناء بعد تحميلها شحنة من الذرة".