مقتل 648 متظاهرا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في إيران

قُتل 648 متظاهرًا على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرّها في النروج، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.



وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم، تعليقًا على حصيلة القتلى التي تحقّقت المنظمة من صحّتها إن "من واحب المجتمع الدولي حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".



ولفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات قد يكون قُتل أكثر من ستة آلاف"، لكنّها حذّرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت مدى نحو أربعة أيام يجعل من "الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من هذه التقارير".