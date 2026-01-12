لندن تدين القمع "المروع" في إيران وتدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف

نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بالقمع "المروع" للمتظاهرين في إيران، داعية السلطات في طهران إلى "وقف فوري لأعمال العنف"، وذلك عقب اتصال مع نظيرها عباس عراقجي.



وكتبت كوبر على منصة اكس أن "الجرائم والقمع العنيف للمتظاهرين المسالمين في إيران مروعان"، لافتة الى أنها حضّت عراقجي على "وقف فوري لأعمال العنف، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سلامة المواطنين البريطانيين".