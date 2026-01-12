خامنئي يعتبر أن "الحشود الغفيرة" في التظاهرات الداعمة للجمهورية الإسلامية تشكّل "تحذيرا" للولايات المتحدة

أشاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بـ"الحشود الغفيرة" التي شاركت في التظاهرات التي دعت إليها الحكومة الإيرانية دعما للجمهورية الإسلامية ردا على الاحتجاجات المناهضة للسلطات، معتبرا أنها تشكل "تحذيرا" للولايات المتحدة.



وقال خامنئي في بيان نشره التلفزيون الرسمي: "لقد استعرض الشعب الإيراني العظيم ذاته وعزيمته وهويّته في وجه الأعداء، وكان ذلك تحذيرا لساسة أميركا كي يضعوا حدا لخداعهم، وألا يراهنوا على المرتزقة الخونة"، وذلك بعدما حذّرت واشنطن من التدخل في حال تواصل قتل المتظاهرين في إيران.



وأضاف المرشد الأعلى: "إن هذه الحشود الغفيرة المفعمة بالعزيمة الراسخة، قد أبطلت مخططات الأعداء الأجانب التي كان من المقرر تنفيذها على أيدي المرتزقة في الداخل".