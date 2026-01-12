حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا

اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة حلب في شمال سوريا شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض جهود أنقرة الهادفة الى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني.



وقال المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان عمر جيليك، إن "الهجمات التي شنتها تنظيم وحدات حماية الشعب/قوات سوريا الديموقراطية الإرهابي والعملية في حلب هي محاولة لتخريب الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".