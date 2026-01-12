ترامب يستقبل الخميس المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الخميس.ولمح ترامب إلى أن ماتشادو التي استبعدتها واشنطن حتى الآن من تولي أي مسؤوليات في بلادها، قد تقدم له جائزتها.