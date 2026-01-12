العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص

عثر على أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية ميتا في سفارة بلاده في قبرص، وكشف تشريح جثته أن سبب الوفاة ليس طبيعيًا وقد يكون ناتجًا من "انتحار"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس الاثنين.وعثر على جثة الرجل داخل مكتبه الخميس، وطلب من شرطة الجزيرة المتوسطية التوجه إلى السفارة، لكن عناصرها لم يسمح لهم بدخول المبنى، وفق ما نقل الإعلام المحلي.وتسلمت الشرطة الجثة في باحة السفارة.وقالت السفارة الروسية في قبرص في بيان "توفي زميلنا، أحد أفراد طاقم السفارة ايه. في. بانوف".وأضافت "بالتنسيق مع السلطات القبرصية المعنية، تعمل السفارة على تسريع نقل جثته" إلى روسيا.وذكرت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية أنه تم إبلاغ الشرطة بأن الرجل قام بالانتحار، تاركًا رسالة. غير أن الشرطة لم تتسلم الرسالة التي قامت السفارة بإرسالها الى موسكو، بحسب المصدر ذاته.وأوضحت الصحيفة أنه "يبدو أن السلطات القبرصية تبلغت بالحادث بعد ساعات عدة" من وقوعه.