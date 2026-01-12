صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن بعض كبار المساعدين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلى رأسهم جيه.دي فانس نائب الرئيس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية قبل شن هجمات على إيران.



وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض يدرس عرضًا من إيران للدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن ترامب يدرس فيما يبدو إجازة عمل عسكري يستهدف إيران.