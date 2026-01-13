ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة على كل الشركاء التجاريين لإيران، في خضم حملة قمع تقودها طهران ضد تحركات احتجاجية تشهدها البلاد.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم".

وتعد الصين وتركيا والإمارات والعراق الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، وفق قاعدة البيانات الاقتصادية "تريدينغ إيكونوميكس".