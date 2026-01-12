الأخبار
الولايات المتحدة تندد بـ"تصعيد خطر" بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا

أخبار دولية
2026-01-12 | 16:41
الولايات المتحدة تندد بـ&quot;تصعيد خطر&quot; بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا
الولايات المتحدة تندد بـ"تصعيد خطر" بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا

ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه "تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره"، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

وقالت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة تامي بروس إن الصاروخ سقط "في منطقة في أوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي". 

وأضافت: "إن هذا الأمر يشكّل تصعيدًا جديدًا خطرًا ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء آخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه".

