وزير خارجية ألمانيا: يجب على أعضاء حلف الأطلسي العمل معا

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي العمل معًا من أجل الأمن، مضيفًا أنه ينبغي لجزيرة جرينلاند والدنمرك أن يقررا مستقبل الجزيرة التي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها يجب أن تكون تابعة للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات فاديفول بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وسط توترات متزايدة بشأن أهداف واشنطن تجاه جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمرك ويقول ترامب إنها حيوية لأمن الولايات المتحدة.

وقال فاديفول إن محادثاته مع روبيو كانت ودية ومكثفة وأكدت على أهمية التحالف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

لكنه ردد ما أبداه سياسيون أوروبيون آخرون برفض نية ترامب المعلنة السيطرة على جرينلاند، في تحد لحلفائه في حلف الأطلسي.

وقال للصحفيين: "لن نعزز الأمن في شمال الأطلسي إلا عندما نعمل معًا، متضامنين ومتحدين...لذلك فيما يتعلق بالقضايا التي تهم جرينلاند والدنمرك، فإن الأمر متروك لجرينلاند والدنمرك لاتخاذ القرار والأمر متروك للشعب في جرينلاند لاتخاذ القرار".

ولفت فايدفول إلى أنه وروبيو اتفقا على أهمية الحلف في الجهود المبذولة لتأمين سلام دائم في أوكرانيا، وعبرا عن التزامهما بأحكام المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي بلد عضو يتعرض لهجوم.

وأوضح أنه "في هذه الفترة من عدم اليقين والأزمات، فإن هذا الأمر له أهمية حاسمة. إنها إشارة واضحة لروسيا بأن عليها ألا تحاول تهديد حلف شمال الأطلسي“.