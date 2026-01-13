الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير خارجية ألمانيا: يجب على أعضاء حلف الأطلسي العمل معا

أخبار دولية
2026-01-13 | 02:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير خارجية ألمانيا: يجب على أعضاء حلف الأطلسي العمل معا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير خارجية ألمانيا: يجب على أعضاء حلف الأطلسي العمل معا

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي العمل معًا من أجل الأمن، مضيفًا أنه ينبغي لجزيرة جرينلاند والدنمرك أن يقررا مستقبل الجزيرة التي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها يجب أن تكون تابعة للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات فاديفول بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وسط توترات متزايدة بشأن أهداف واشنطن تجاه جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمرك ويقول ترامب إنها حيوية لأمن الولايات المتحدة.

وقال فاديفول إن محادثاته مع روبيو كانت ودية ومكثفة وأكدت على أهمية التحالف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

لكنه ردد ما أبداه سياسيون أوروبيون آخرون برفض نية ترامب المعلنة السيطرة على جرينلاند، في تحد لحلفائه في حلف الأطلسي.

وقال للصحفيين: "لن نعزز الأمن في شمال الأطلسي إلا عندما نعمل معًا، متضامنين ومتحدين...لذلك فيما يتعلق بالقضايا التي تهم جرينلاند والدنمرك، فإن الأمر متروك لجرينلاند والدنمرك لاتخاذ القرار والأمر متروك للشعب في جرينلاند لاتخاذ القرار".

ولفت فايدفول إلى أنه وروبيو اتفقا على أهمية الحلف في الجهود المبذولة لتأمين سلام دائم في أوكرانيا، وعبرا عن التزامهما بأحكام المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي بلد عضو يتعرض لهجوم.

وأوضح أنه "في هذه الفترة من عدم اليقين والأزمات، فإن هذا الأمر له أهمية حاسمة. إنها إشارة واضحة لروسيا بأن عليها ألا تحاول تهديد حلف شمال الأطلسي“.

أخبار دولية

خارجية

ألمانيا:

أعضاء

الأطلسي

العمل

LBCI التالي
انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 108 ساعات
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-23

وزير الخارجية الأوكراني: يجب إجبار روسيا على السلام من خلال القوة الجماعية عبر الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
08:44

روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي

LBCI
آخر الأخبار
08:21

ترامب على تروث سوشال: أنا الذي أنقذت حلف شمال الأطلسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:39

الجيش السوري يطالب القوات الكردية بالانسحاب من مناطق شرق مدينة حلب

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
أخبار دولية
02:50

انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 108 ساعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:08

بري لـ"الجمهورية": إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين… والوحدة ثم الوحدة​

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:56

حاصباني: الحكومة تُبَدّي حملة اليوروبوند على المودعين

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More