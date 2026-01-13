انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 108 ساعات

يستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 كانون الثاني/يناير الجاري على خلفية التظاهرات منذ أكثر من أربعة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.



وأوضحت "نتبلوكس" أن "108 ساعات مرت منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وبعضهم عن بعض".

