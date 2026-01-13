قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

حذّرت قطر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد عسكري أميركي إيراني، مع تهديد واشنطن بالتدخل عسكريًا في ظل قمع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن التهديدات العسكرية المتبادلة بين طهران وواشنطن "نحن نعلم أن أي تصعيد... ستكون له نتائج كارثية في المنطقة وخارجها، ولذلك نريد تجنّب ذلك قدر الإمكان".

وأضاف الأنصاري: "ما زلنا في مرحلة نعتقد فيها أن الحل الدبلوماسي ممكن ... نحن منخرطون في التحدث إلى جميع الأطراف، وبالطبع مع جيراننا"