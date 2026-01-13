حزب العمال الكردستاني يرى في معارك حلب تقويضا لمسار السلام في تركيا

رأى حزب العمال الكردستاني الثلاثاء أن المعارك التي شهدتها حلب في شمال سوريا أخيرا بين الجيش السوري والقوات الكردية ترمي إلى "تقويض وقف إطلاق النار" بين أنقرة ومقاتلي الحزب.



وأكد الحزب أن "عصابات ومرتزقة تابعين للدولة التركية" شاركوا في المعارك، معتبرا أن ذلك "يقوّض وقف إطلاق النار" بينه وبين تركيا، "فضلا عن عملية السلام والديمقراطية الناتجة عنها".



وقال الحزب في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء ANF الموالية للأكراد "هذه الهجمات على الأحياء الكردية (في حلب)، مع الإشارة المتكررة إلى حزب العمال الكردستاني" تهدف إلى "تقويض حركة التحرير ووقف إطلاق النار الذي التزمت بدقة بتنفيذه".



وسأل كيف يمكن في ضوء ذلك "تنفيذ نداء القائد آبو (في إشارة إلى الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان) إلى إنهاء الكفاح المسلح؟".



وكان أوجلان (76 عاما) المسجون انفراديا منذ عام 1999 دعا من زنزانته في شباط/فبراير 2025 مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين إلى وضع حد للكفاح المسلح.