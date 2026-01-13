الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب العمال الكردستاني يرى في معارك حلب تقويضا لمسار السلام في تركيا

أخبار دولية
2026-01-13 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب العمال الكردستاني يرى في معارك حلب تقويضا لمسار السلام في تركيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حزب العمال الكردستاني يرى في معارك حلب تقويضا لمسار السلام في تركيا

رأى حزب العمال الكردستاني الثلاثاء أن المعارك التي شهدتها حلب في شمال سوريا أخيرا بين الجيش السوري والقوات الكردية ترمي إلى "تقويض وقف إطلاق النار" بين أنقرة ومقاتلي الحزب. 
     
وأكد الحزب أن "عصابات ومرتزقة تابعين للدولة التركية" شاركوا في المعارك، معتبرا أن ذلك "يقوّض وقف إطلاق النار" بينه وبين تركيا، "فضلا عن عملية السلام والديمقراطية الناتجة عنها".
     
وقال الحزب في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء ANF الموالية للأكراد "هذه الهجمات على الأحياء الكردية (في حلب)، مع الإشارة المتكررة إلى حزب العمال الكردستاني" تهدف إلى "تقويض حركة التحرير ووقف إطلاق النار الذي التزمت بدقة بتنفيذه".
     
وسأل كيف يمكن في ضوء ذلك  "تنفيذ نداء القائد آبو (في إشارة إلى الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان) إلى إنهاء الكفاح المسلح؟".   
     
وكان أوجلان (76 عاما) المسجون انفراديا منذ عام 1999 دعا من زنزانته في شباط/فبراير 2025 مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين إلى وضع حد للكفاح المسلح.

أخبار دولية

العمال

الكردستاني

معارك

تقويضا

لمسار

السلام

تركيا

LBCI التالي
الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:50

حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

حزب العمال الكردستاني: سحبنا قواتنا من تركيا إلى شمال العراق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

أ.ف.ب: حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:00

ترامب عن ايران: المساعدة ‌في طريقها

LBCI
أخبار دولية
09:36

الاتحاد الأوروبيّ يناقش فرض عقوبات ⁠إضافية ‍على إيران

LBCI
أخبار دولية
09:27

وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب

LBCI
أخبار دولية
09:20

التايمز: من ⁠المتوقّع أن ​يقبل ستارمر هذا العرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:12

كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-13

الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-24

والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More