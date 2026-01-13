تايوان تعلن التوصل إلى "توافق عام" مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية

توصلت تايوان إلى "توافق عام" مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري، على ما أعلن مفاوضو تايبيه بعد أشهر من المحادثات.



وتعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة ورفع الإنفاق الدفاعي، في وقت تسعى حكومته إلى خفض الرسوم الجمركية على صادراتها، وتجنب فرض أي رسوم على صادراتها من رقائق أشباه الموصلات.

وقال مكتب المفاوضات التجارية في بيان "لطالما كان هدف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان السعي لخفض متبادل في الرسوم الجمركية من دون تراكمها، والحصول على معاملة تفضيلية بموجب المادة 232 لأشباه الموصلات ومشتقات أشباه الموصلات"، مشيرًا إلى التوصل إلى "توافق عام" بشأن هذه النقاط.

تشير المادة 232 إلى بند من قانون توسيع التجارة الأميركي يتيح فرض رسوم جمركية إذا تبين أن الأمن القومي في خطر.

ولفت البيان إلى أنّ "الجانبين يناقشان حاليًا موعد الاجتماع الختامي، وسيصدر إعلان فور تأكيده".

وتعهد المسؤولون التجاريون التايوانيون تقديم "شرح واف للمفاوضات والاتفاق" للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وللتايوانيين.