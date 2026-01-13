فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع المظاهرات في إيران

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح "على وجه السرعة" فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع المظاهرات في إيران.



وقالت على منصة إكس: "ارتفاع عدد القتلى في إيران أمر مروع. أندد بشكل لا لبس فيه الاستخدام المفرط للقوة والتقييد المستمر للحريات".



وأضافت: "سيتم اقتراح فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القمع على وجه السرعة".