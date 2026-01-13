الأخبار
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
2026-01-13 | 07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
جهوزيتها…
يقترب
التصعيد
إيران؟
آخر الأخبار
صحة وتغذية
10:06
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
صحة وتغذية
10:06
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
أخبار دولية
10:00
ترامب عن ايران: المساعدة في طريقها
أخبار دولية
10:00
ترامب عن ايران: المساعدة في طريقها
آخر الأخبار
10:00
الخارجية الروسية: نرفض بشدة المحاولات السافرة لابتزاز الشركاء الأجانب لإيران عبر رفع الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
10:00
الخارجية الروسية: نرفض بشدة المحاولات السافرة لابتزاز الشركاء الأجانب لإيران عبر رفع الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
09:59
الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على إيران مرفوضة رفضًا قاطعًا
آخر الأخبار
09:59
الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على إيران مرفوضة رفضًا قاطعًا
اخترنا لكم
أخبار دولية
10:00
ترامب عن ايران: المساعدة في طريقها
أخبار دولية
10:00
ترامب عن ايران: المساعدة في طريقها
أخبار دولية
09:36
الاتحاد الأوروبيّ يناقش فرض عقوبات إضافية على إيران
أخبار دولية
09:36
الاتحاد الأوروبيّ يناقش فرض عقوبات إضافية على إيران
أخبار دولية
09:27
وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب
أخبار دولية
09:27
وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب
أخبار دولية
09:20
التايمز: من المتوقّع أن يقبل ستارمر هذا العرض
أخبار دولية
09:20
التايمز: من المتوقّع أن يقبل ستارمر هذا العرض
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
08:12
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
أخبار لبنان
08:12
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
أخبار لبنان
2025-12-13
الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً
أخبار لبنان
2025-12-13
الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً
أخبار لبنان
2025-12-24
والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه
أخبار لبنان
2025-12-24
والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه
خبر عاجل
2026-01-11
رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"
خبر عاجل
2026-01-11
رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"
بالفيديو
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
