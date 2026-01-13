انطلاق محاكمة الإيرانية مهدية إسفندياري المحتمل مبادلتها بفرنسيين تحتجزهما طهران

انطلقت أمام محكمة الجنح في باريس محاكمة الإيرانية مهديه إسفندياري بتهمة تمجيد الإرهاب، وهي قد تُشكّل ورقة مبادلة محتملة مع طهران مقابل الإفراج عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس.



وقالت المتهمة للصحافيين أمام قاعة المحكمة، قبيل افتتاح الجلسة: "أنا هنا اليوم لأنني سأتمكن أخيرا من التعبير عن نفسي بشأن الوقائع، إذ نُشرت في الإعلام روايات كثيرة خاطئة عني، والكثير من الأكاذيب".