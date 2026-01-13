الأخبار
مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان

أخبار دولية
2026-01-13 | 08:57
مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان

حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن قرار إدارة ترامب بالانسحاب من المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة، يُشكّل خطرا على الولايات المتحدة وبقية العالم على حد سواء. 
     
ومع دخول انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة حيز التنفيذ رسميا الأسبوع المقبل، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين إن هذه الخطوة "خسارة للولايات المتحدة، وخسارة للعالم أجمع"، مضيفا أنها "تجعل الولايات المتحدة غير آمنة... وتجعل العالم بأسره غير آمن".

أخبار دولية

مدير منظمة الصحة العالمية

انسحاب

واشنطن

التايمز: من ⁠المتوقّع أن ​يقبل ستارمر هذا العرض
ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
08:08

مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث المرافق الصحية في السودان لا تعمل

LBCI
أخبار دولية
2025-10-29

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 460 قتيلا في مستشفى في الفاشر السودانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

منظمة الصحة العالمية تندد بهجوم دام على المستشفى الوحيد العامل في الفاشر السودانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة

LBCI
أخبار دولية
10:00

ترامب عن ايران: المساعدة ‌في طريقها

LBCI
أخبار دولية
09:36

الاتحاد الأوروبيّ يناقش فرض عقوبات ⁠إضافية ‍على إيران

LBCI
أخبار دولية
09:27

وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب

LBCI
أخبار دولية
09:20

التايمز: من ⁠المتوقّع أن ​يقبل ستارمر هذا العرض

LBCI
أخبار لبنان
08:12

كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-13

الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-24

والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"

LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

