مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان

حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن قرار إدارة ترامب بالانسحاب من المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة، يُشكّل خطرا على الولايات المتحدة وبقية العالم على حد سواء.



ومع دخول انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة حيز التنفيذ رسميا الأسبوع المقبل، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين إن هذه الخطوة "خسارة للولايات المتحدة، وخسارة للعالم أجمع"، مضيفا أنها "تجعل الولايات المتحدة غير آمنة... وتجعل العالم بأسره غير آمن".