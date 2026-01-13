ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بجبال الألب السويسرية، وفق ما أعلن المنظمون.



وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي خلال مؤتمر صحافي: "يسرنا أن نستقبل مجددا الرئيس ترامب" الذي "سيرافقه أكبر وفد" أميركي يشارك في المنتدى على الإطلاق.

