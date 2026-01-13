لندن تستدعي السفير الإيراني تنديدا بقمع التظاهرات

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام النواب أن المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني لدى لندن للتنديد بـ"القمع الأكثر عنفا والأكثر دموية للتظاهرات" منذ أعوام.



وقالت كوبر: "بناء على تعليماتي، استدعى وزير الدولة المكلف الشرق الأوسط سفير إيران للتشديد على خطورة المرحلة، ومطالبة إيران بأن ترد على التقارير المروعة التي نتلقاها" والتي تشير الى سقوط "آلاف القتلى".

