فرنسا تستدعي سفير إيران تنديدا بقمع التظاهرات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام النواب، أن فرنسا استدعت السفير الايراني في باريس للتنديد بـ"عنف الدولة الذي طال المتظاهرين المسالمين في شكل عشوائي".



بدورها، أعلنت دول أوروبية عدة بينها اسبانيا وهولندا وفنلندا والبرتغال وبلجيكا أنها استدعت ممثلي الجمهورية الاسلامية الى مقار وزارات الخارجية في الساعات الأخيرة.



واعتبر بارو أن قمع التظاهرات التي تهز إيران منذ 28 كانون الأول هو أمر "غير مقبول ولا يحتمل وغير انساني".



وقال بارو: "لن نتوقف عند هذا الحد. لا يمكن ألا يحاسب اولئك الذي يوجهون بنادقهم نحو المتظاهرين المسالمين"، مذكرا بأن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين تعهدت بفرض عقوبات "سريعة" على طهران.



وأعلنت فون دير لايين الثلاثاء أنها ستقترح "على وجه السرعة" عقوبات جديدة على إيران في ظلّ ارتفاع ضحايا قمع الاحتجاجات التي تهزّ البلد.



وكتبت في منشور على الإنترنت: "عدد الضحايا الآخذ في الارتفاع في إيران مروّع. وأندّد صراحة باللجوء المفرط للقوّة والقيود المتواصلة على الحرّيات"، مشيرة إلى أن "عقوبات إضافية على المسؤولين عن القمع ستقترح على وجه السرعة".