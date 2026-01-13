إيطاليا تستدعي سفير إيران

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه استدعى السفير الإيراني بسبب حملة القمع "غير المقبولة على الإطلاق" التي تشنها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات في أنحاء البلاد.



وقال تاياني أمام مجلس النواب: "في هذه الأيام، يقاتل الرجال والنساء في أنحاء إيران في الشوارع والساحات، ويدفعون ثمنا باهظا للغاية".