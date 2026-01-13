الأخبار
الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية
أخبار دولية
2026-01-13 | 11:11
الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية
صنفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، تلبية لمطالبة حلفائها العرب والمحافظين الأميركيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "هذا التصنيف يعكس الاجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وقعت".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
جماعة الإخوان المسلمين
مصر
لبنان
الأردن
منظمة إرهابية
