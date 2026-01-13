رئيس وزراء قطر يدعم جهود خفض التصعيد خلال اتصال مع مسؤول إيراني كبير

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر عن دعم الدوحة لجميع جهود خفض التصعيد خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.



وقالت الوزارة في البيان: "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



ولم يتطرق البيان بصورة مباشرة إلى الاحتجاجات الجارية في إيران.