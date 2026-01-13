الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العراق يلقي القبض على "قيادات" في شبكة إجرامية سويدية متهمة بهجمات ضد مصالح إسرائيلية لصالح إيران
أخبار دولية
2026-01-13 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العراق يلقي القبض على "قيادات" في شبكة إجرامية سويدية متهمة بهجمات ضد مصالح إسرائيلية لصالح إيران
أعلنت السلطات العراقية إلقاء القبض على "قيادات" في شبكة فوكستروت التي تتخذ من السويد مقرّا وهي متهمة بأعمال إجرامية بينها هجمات ضدّ مصالح إسرائيلية في أوروبا بطلب من إيران.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، من إلقاء القبض على قيادات إجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة فوكستروت".
وأضاف: "تمت عملية الاعتقال بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية".
وكانت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنت الاثنين في بيان أنه "أُلقي القبض في العراق على أحد المطلوبين الرئيسيين (...) في أعقاب تعاون طويل الأمد بين الشرطة السويدية وسلطات إنفاذ القانون العراقية".
وأوضحت أن الموقوف "يبلغ 21 عاما، وهو مواطن سويدي مُدرج على قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الأوروبي، ويشتبه بأنه مُنظم رئيسي لأعمال عنف خطيرة استهدفت السويد من الخارج".
وأشارت إلى أنه "مرتبط بشبكة فوكستروت الإجرامية، ويُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تنسيق العنف كخدمة، بما في ذلك من خلال تجنيد واستغلال القاصرين".
وأفادت بأنه في "سياق هذه العملية، أُلقي القبض كذلك على شخص آخر مرتبط بالشبكة نفسها وهو مطلوب لدى السلطات القضائية السويدية لارتكابه عدة جرائم خطيرة".
وفرضت واشنطن في آذار عقوبات على شبكة "فوكستروت" الإجرامية، قائلة إن "النظام الإيراني استغلّها لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في كانون الثاني 2024".
وفرضت كذلك عقوبات على زعيم الشبكة روا مجيد، مشيرة إلى أنه "تعاون بشكل خاص مع وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية".
وفي الشهر التالي، فرضت المملكة المتحدة بدورها عقوبات على الشبكة وقيادتها.
وتُتهم هذه الشبكة بالمشاركة في تهريب الأسلحة والمخدّرات وتصاعد العنف في شمال أوروبا ولا سيّما من خلال عمليات إطلاق النار والقتل المأجور.
أخبار دولية
العراق
إيران
شبكة فوكستروت
مصالح إسرائيلية
التالي
الاتحاد الأوروبي استدعى السفير الإيراني في بروكسل
رئيس وزراء قطر يدعم جهود خفض التصعيد خلال اتصال مع مسؤول إيراني كبير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-07
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
أخبار دولية
2026-01-07
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-12-20
وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
أخبار دولية
2025-12-20
وكالة ميزان: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-12-16
طهران تعلن أن إيرانيا محتجزا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل يحمل الجنسية السويدية
أخبار دولية
2025-12-16
طهران تعلن أن إيرانيا محتجزا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل يحمل الجنسية السويدية
0
آخر الأخبار
2025-12-19
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
آخر الأخبار
2025-12-19
وكالات أنباء إيرانية: طهران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل وعلى صلة بجماعات معارضة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:03
متحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص بعناية حجم تجارتها مع إيران
أخبار دولية
08:03
متحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص بعناية حجم تجارتها مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
0
أخبار دولية
07:52
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
أخبار دولية
07:52
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
0
أخبار دولية
07:24
الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة
أخبار دولية
07:24
الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
0
منوعات
14:31
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
منوعات
14:31
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
0
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
0
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
0
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
2
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
3
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
5
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
7
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
8
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More