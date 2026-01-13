الاتحاد الأوروبي استدعى السفير الإيراني في بروكسل

أفاد مسؤول أوروبي لم يشأ كشف هويته بأن الاتحاد الاوروبي استدعى سفير إيران في بروكسل، من دون تفاصيل إضافية.



وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين تعهدت الثلاثاء بأن تقترح "سريعا" على أعضاء التكتل فرض عقوبات جديدة على طهران، على خلفية سقوط عدد كبير من القتلى بسبب قمع التظاهرات في إيران.