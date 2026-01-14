موسكو تتهم كييف بالهجوم على ناقلة نفط يونانية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم بمسيّرتين على ناقلة نفط يونانية في البحر الأسود.



وأفادت بأنّ ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي ترفع العلم المالطيّ، تعرضت لهجوم من طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين على بُعد نحو مئة كيلومتر من مدينة أنابا.



وأشارت إلى تلقي إشارة استغاثة في البحر الأسود.



وأدانت أثينا الهجوم من دون أن تحدد مصدر الطائرات المسيّرة التي نفذتها.



وأوضحت أنه استهدف ناقلتي نفط يونانيتين.