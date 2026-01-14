الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ عدد المسلحين، الذين قتلهم في قطاع غزة، الثلاثاء، بلغ ستة، في حصيلة جديدة لحادثة تبادل إطلاق نار اعتبرها "انتهاكًا صارخًا" لاتفاق الهدنة.



وأوضح الجيش في بيان منفصل أنّه تأكّد "من أنّ القوات قضت على جميع المسلّحين الستة خلال تبادل إطلاق النار".



وقال إنّ وجود المسلحين قرب قواته، وما تلاها من أحداث يعدّ "انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار".