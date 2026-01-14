ترامب: واشنطن تحتاج ‍إلى ‌السيطرة ​على غرينلاند لأغراض تتعلق ​بالأمن القوميّ

تحتاج واشنطن ‍إلى ‌السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ، وفق ما أعلن ⁠الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ‍في ‍منشور ‌على منصته ⁠تروث سوشيال.