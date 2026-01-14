وزير الخارجية المصري: القاهرة ستتخذ "الإجراءات الضرورية" للحفاظ على وحدة السودان

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على وحدة السودان، التي تدخل في نيسان المقبل عامها الرابع.



وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي في القاهرة مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان رمضان لعمامرة: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية بما يحافظ على السودان ووحدته وسلامة أراضيه".

في شأن منفصل أكّد عبد العاطي التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.