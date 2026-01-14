الأخبار
قطر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين
أخبار دولية
2026-01-14 | 09:26
قطر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين
أعلن مكتب الإعلام الدولي في قطر أن الدوحة أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية في قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة، تضمنت مغادرة بعض الأفراد، وذلك بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضاف المكتب في بيان: "دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية".
وأشار إلى أنه "في حال توافر أي مستجدات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة".
