مجموعة السبع للسلطات ​الإيرانية: لممارسة ‌ضبط ⁠النفس ⁠الكامل

عبّرت مجموعة السبع عن قلقها البالغ إزاء التطورات المحيطة بالاحتجاجات الجارية في إيران وارتفاع مستوى الوفيات والإصابات المبلغ عنها.



وأوضحت، في بيان، معارضتها تصعيد السلطات الإيرانية القمع الوحشيّ للشعب الإيرانيّ.



ونددت بالاستخدام المتعمد للعنف وقتل المتظاهرين والاحتجاز التعسفيّ وأساليب الترهيب.



وتحث ⁠السلطات الإيرانية ‍على ‍ممارسة ‌ضبط ⁠النفس ⁠الكامل ‍والامتناع ‍عن ‌العنف واحترام حقوق الإنسان والحريات ⁠الأساسية ‍لمواطني إيران.



وقالت: لا نزال ‍على ‍استعداد ‌لفرض ⁠إجراءات ⁠تقييدية ‍إضافية ‍إذا ‌استمرت إيران في ⁠قمع ‍الاحتجاجات.