الرئيس البرازيليّ والروسيّ: أميركا الجنوبية يجب أن تبقى منطقة "سلام"

أكد الرئيس البرازيليّ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ أميركا الجنوبية والكاريبي يجب أن "تبقيا منطقتي سلام"، في أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني.



وأعرب الرئيسان خلال مكالمة هاتفية استمرت حوالى 45 دقيقة، عن "قلقهما" بشأن الوضع في فنزويلا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة البرازيلية.