وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
أخبار دولية
2026-01-15 | 01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ردًا على سؤال حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، أنه "لا توجد خطة لدى إيران لتنفيذ أحكام إعدام".
وقال الوزير في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إنه "لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقًا. الإعدام شنقًا أمر مرفوض تمامًا".
وبحسب منظمة حقوقية إيرانية مقرها النرويج، فإن الإعدام شنقًا أمر شائع في السجون الإيرانية.
