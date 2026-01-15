مسؤولون أميركيون: إرسال دعوات مجلس سلام غزة

أعلن مسؤولون أميركيون أنه تم توجيه دعوات لأطراف للمشاركة في "مجلس السلام" الدولي الذي سيتولى إدارة غزة موقتًا، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.



وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أحجم المسؤولون الأميركيون عن الكشف عمن تلقوا الدعوات لكنهم أكدوا أن ترامب سيختار شخصيًا أعضاء المجلس.



وجاء هذا بعد أن أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، رغم عدم استيفاء عناصر أساسية من المرحلة الأولى.