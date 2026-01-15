الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تقول إن المكالمة مع ترامب كانت "مثمرة ولبقة"

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوّل اتّصال بينهما منذ إطاحة نيكولاس مادورو، كانت "مثمرة ولبقة".



وكتبت رودريغيز في منشور على منصة "تلغرام": "أجريت مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة ولبقة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في إطار الاحترام المتبادل"، في حين وصف ترامب رودريغيز بعد هذا الاتصال بـ"الشخص الرائع".