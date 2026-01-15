نائب رئيس وزراء غرينلاند يعلن وصول مزيد من قوات الناتو "في الأيام المقبلة"

أعلن نائب رئيس وزراء غرينلاند وصول مزيد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في الأيّام المقبلة"، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين وأميركيين.



وقال ميوتي ايغيدي خلال مؤتمر صحافي إن "جنود الناتو سيصبحون أكثر انتشارًا في غرينلاند اعتبارًا من اليوم وفي الأيّام المقبلة. ويتوقّع ارتفاع عدد الرحلات والسفن العسكرية"، مع الإشارة إلى "مناورات".