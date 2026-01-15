عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي: إيران ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تهديد خارجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان في خلال اتصال هاتفي أن إيران "ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخّل خارجي"، وفق بيان نشر على حسابه على "تلغرام".ويأتي البيان غداة إبلاغ السلطات السعودية الجمهورية الإسلامية بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضدّ إيران، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس، وبعد تهديدات أميركية بتدخّل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات.وشدّد البيان على "تصميم البلدين على تمتين العلاقات السعودية الإيرانية" التي شهدت خلال السنوات الماضية برودة وخصومة على خلفية نزاعات في المنطقة، لكن العلاقات عادت شبه طبيعية منذ أكثر من سنة.