الكرملين يحذر كييف من أن نافذة التفاوض مع موسكو تضيق

حذر الكرملين أوكرانيا من أن نافذة التفاوض مع روسيا بشأن إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو أربعة أعوام تضيق، داعيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى حسم موقفه بشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "إنّ الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة إلى نظام كييف، والنافذة المتاحة لاتخاذ قراراته تضيق... حان الوقت لأن يتحمل زيلينسكي مسؤولياته ويتخذ القرار المناسب".























