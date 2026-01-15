رئيس كولومبيا يعلن أنه سيلتقي ترامب في الولايات المتحدة في 3 شباط

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في 3 شباط في الولايات المتحدة، مؤكدًا بذلك تحسن العلاقات بين البلدين.وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع متلفز مع وزرائه متحدثًا عن اللقاء مع ترامب "سيكون في الثالث من شباط. سنرى نتائج هذا الاجتماع".