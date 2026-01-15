الرئيس الفرنسيّ: قررنا الانضمام إلى المناورات التي أعلنتها الدنمارك

شدّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على وجوب تعزيز القدرات العسكرية والدفاعات البرية والجوية ومكافحة المسيرات.



وقال: "علينا تخفيف اعتمادنا على الغير وضمان استقلالية الجيوش الأوروبية لمواجهة أي تحديات".



وأعلن أنّ فرنسا سترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى غرينلاند، خلال أيام.



وأوضح أنّه يتوجّب على فرنسا والأوروبيين مواجهة تهديد مصالحهم من دون تصعيد ولكن بحزم لا يقبل المساومة في شأن السيادة الإقليمية.



ورأى أنّه على الأوروبيين مسؤولية خاصة تُجاه إقليم غرينلاند لأنه ينتمي للاتحاد الأوروبيّ "وهو أحد حلفائنا في النيتو".



وأكّد ماكرون أنّ فرنسا قررت الانضمام إلى المناورات التي أعلنتها الدنمارك وأطلقتها بشكل سياديّ ومستقل.