الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
3
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
3
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حماس: تشكيل لجنة تكنوقراط في غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2026-01-15 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حماس: تشكيل لجنة تكنوقراط في غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار
اعتبر قيادي في حركة حماس أن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان إن اعلان تشكيل اللجنة "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لتنفيذ الاتفاق، سواء لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة الى الحرب، أو لفكفكة الأزمة الإنسانية الكارثية والتهيئة لإعادة الاعمار الشامل".
وقالت حماس مرارا إنها لا تسعى إلى أيّ دور في الإدارة المقبلة للقطاع بعد الحرب التي استمرت عامين مع إسرائيل، وإنها ستكتفي بمراقبة سبل الحكم لضمان الاستقرار وتسهيل إعادة الإعمار.
وشدد نعيم على أن "الكرة الآن في ملعب الوسطاء والضامن الأميركي والمجتمع الدولي لتمكين اللجنة ومواجهة مخططات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للمماطلة والتعطيل".
وتابع: "الأهم أن يكون تشكيل اللجنة نقطة انطلاق لمسار سياسي فلسطيني يبدأ بانجاز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحويل اللجنة المؤقتة الى حكومة وحدة وطنية تؤكد وحدة الجغرافية السياسية الفلسطينية".
أخبار دولية
تشكيل
تكنوقراط
يساهم
تثبيت
إطلاق
النار
التالي
مسؤول سعودي كبير لـ"فرانس برس": السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
إيران إلى السعودية ودول المنطقة: لحماية المنطقة في مواجهة أي تهديد خارجيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-23
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
آخر الأخبار
2025-11-23
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
0
أخبار دولية
2025-11-03
إردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-11-03
إردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
2025-11-25
الرئيس المصري: مصر تواصل جهودها مع الأطراف كافة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-11-25
الرئيس المصري: مصر تواصل جهودها مع الأطراف كافة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:07
ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام
أخبار دولية
10:07
ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام
0
أخبار دولية
08:40
مسؤول سعودي كبير لـ"فرانس برس": السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
أخبار دولية
08:40
مسؤول سعودي كبير لـ"فرانس برس": السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
0
أخبار دولية
08:22
إيران إلى السعودية ودول المنطقة: لحماية المنطقة في مواجهة أي تهديد خارجيّ
أخبار دولية
08:22
إيران إلى السعودية ودول المنطقة: لحماية المنطقة في مواجهة أي تهديد خارجيّ
0
أخبار دولية
07:53
الأمم المتحدة حذّرت من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
أخبار دولية
07:53
الأمم المتحدة حذّرت من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-12-16
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-12-16
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
علوم وتكنولوجيا
08:58
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
علوم وتكنولوجيا
08:58
إكس تؤكد حظر غروك من إنشاء صور تُظهر الأشخاص عُراة
0
أخبار دولية
2025-12-06
البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
أخبار دولية
2025-12-06
البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
2025-12-30
رجي يدعو إلى علاقات لبنانية-إيرانية قائمة على الاحترام المتبادل: لفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
2025-12-30
رجي يدعو إلى علاقات لبنانية-إيرانية قائمة على الاحترام المتبادل: لفتح صفحة جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
جشي: لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
07:50
جشي: لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
07:35
كرامي أكد دعم مواقف الرئيس عون في تثبيت أسس الدولة والقانون
أخبار لبنان
07:35
كرامي أكد دعم مواقف الرئيس عون في تثبيت أسس الدولة والقانون
0
أخبار دولية
05:16
تركيا تدعو إلى حلّ الأزمة في إيران بالحوار
أخبار دولية
05:16
تركيا تدعو إلى حلّ الأزمة في إيران بالحوار
0
أخبار لبنان
04:59
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
أخبار لبنان
04:59
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
0
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
0
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
3
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
4
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
5
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
6
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
7
اسرار
23:51
أسرار الصحف 15-01-2026
اسرار
23:51
أسرار الصحف 15-01-2026
8
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More