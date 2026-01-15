حماس: تشكيل لجنة تكنوقراط في غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار

اعتبر قيادي في حركة حماس أن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في بيان إن اعلان تشكيل اللجنة "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لتنفيذ الاتفاق، سواء لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة الى الحرب، أو لفكفكة الأزمة الإنسانية الكارثية والتهيئة لإعادة الاعمار الشامل".وقالت حماس مرارا إنها لا تسعى إلى أيّ دور في الإدارة المقبلة للقطاع بعد الحرب التي استمرت عامين مع إسرائيل، وإنها ستكتفي بمراقبة سبل الحكم لضمان الاستقرار وتسهيل إعادة الإعمار.وشدد نعيم على أن "الكرة الآن في ملعب الوسطاء والضامن الأميركي والمجتمع الدولي لتمكين اللجنة ومواجهة مخططات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للمماطلة والتعطيل".وتابع: "الأهم أن يكون تشكيل اللجنة نقطة انطلاق لمسار سياسي فلسطيني يبدأ بانجاز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحويل اللجنة المؤقتة الى حكومة وحدة وطنية تؤكد وحدة الجغرافية السياسية الفلسطينية".