إيران إلى السعودية ودول المنطقة: لحماية المنطقة في مواجهة أي تهديد خارجيّ

شدّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على أهمية سعي دول المنطقة على حماية أمن منطقة الشرق الأوسط من اي تدخل خارجي، مؤكدا تصميم إيران على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أجنبي.



ويأتي ذلك غداة إبلاغ السلطات السعودية الجمهورية الإسلامية بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضدّ إيران، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس، وبعد تهديدات أميركية بتدخّل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات الجارية ضد الحكم فيها منذ 19 يوما.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي الخميس، وفق ما جاء في بيان نشر على حسابه على تلغرام، أن إيران "ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخّل خارجي".



ودان عراقجي "التصريحات الاستفزازية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين". وشدّد على "مسؤولية جميع دول المنطقة في حماية استقرار وأمن المنطقة من الأعمال والحركات غير الآمنة".



وشدّد البيان على "تصميم البلدين على تمتين العلاقات السعودية الإيرانية" التي شهدت خلال السنوات الماضية برودة وخصومة على خلفية نزاعات في المنطقة، لكن العلاقات عادت شبه طبيعية منذ أكثر من سنة.



وقال مسؤول سعودي كبير لوكالة فرانس برس قبل قليل إن السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"، وحذّرته من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى "ردات فعل خطيرة".