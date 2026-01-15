ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام

يستقبل دونالد ترامب الخميس زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي استبعدها حتى الآن من استراتيجيته في فنزويلا، لكنه يبدو أنه يأمل في الحصول منها على بادرة في ما يتعلق بجائزة نوبل للسلام التي حازتها العام الماضي.



وتأتي زيارتها للبيت الأبيض غداة "مكالمة طويلة" بين ترامب والرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، ما يؤكد عزمه الراسخ على التعامل حتى إشعار آخر مع فريق القيادة الذي بقي في كراكاس بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على أيدي قوات خاصة أميركية.



وأثنى ترامب على رودريغيز ووصفها بأنها "شخص رائع"، مؤكدا خلال حديثه مع الصحافة أن هناك "تفاهم جيد" مع السلطات الفنزويلية.



من جهتها، قالت رودريغيز إن المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع ترامب كانت "مثمرة ولبقة في إطار الاحترام المتبادل".



وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مواضيع عدة نوقشت بما فيها النفط والمعادن والتجارة، وبالطبع الأمن القومي".



وغاب بشكل ملحوظ أي ذكر للانتقال السياسي، وهي قضية قللت واشنطن من شأنها مؤخرا مقارنة بالمخاوف الاقتصادية، لا سيما الوصول إلى النفط الفنزويلي.



وستسعى ماتشادو التي ناضلت لسنوات لوضع حد لحكم مادورو الخميس إلى إعادة طرح هذه القضية.