الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
-1
o
الجنوب
11
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
-1
o
الجنوب
11
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام
أخبار دولية
2026-01-15 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام
يستقبل دونالد ترامب الخميس زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي استبعدها حتى الآن من استراتيجيته في فنزويلا، لكنه يبدو أنه يأمل في الحصول منها على بادرة في ما يتعلق بجائزة نوبل للسلام التي حازتها العام الماضي.
وتأتي زيارتها للبيت الأبيض غداة "مكالمة طويلة" بين ترامب والرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، ما يؤكد عزمه الراسخ على التعامل حتى إشعار آخر مع فريق القيادة الذي بقي في كراكاس بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على أيدي قوات خاصة أميركية.
وأثنى ترامب على رودريغيز ووصفها بأنها "شخص رائع"، مؤكدا خلال حديثه مع الصحافة أن هناك "تفاهم جيد" مع السلطات الفنزويلية.
من جهتها، قالت رودريغيز إن المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع ترامب كانت "مثمرة ولبقة في إطار الاحترام المتبادل".
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مواضيع عدة نوقشت بما فيها النفط والمعادن والتجارة، وبالطبع الأمن القومي".
وغاب بشكل ملحوظ أي ذكر للانتقال السياسي، وهي قضية قللت واشنطن من شأنها مؤخرا مقارنة بالمخاوف الاقتصادية، لا سيما الوصول إلى النفط الفنزويلي.
وستسعى ماتشادو التي ناضلت لسنوات لوضع حد لحكم مادورو الخميس إلى إعادة طرح هذه القضية.
أخبار دولية
يستقبل
زعيمة
المعارضة
الفنزويلية
الحائزة
جائزة
للسلام
التالي
رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية عن قرار استئناف الرحلات عبر قناة السويس: إيجابيّ للغاية
مسؤول سعودي كبير لـ"فرانس برس": السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
0
أخبار دولية
2025-12-10
ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو
أخبار دولية
2025-12-10
ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو
0
أخبار دولية
2025-12-11
أول ظهور علني للمعارضة الفنزويلية وحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو منذ 11 شهرا
أخبار دولية
2025-12-11
أول ظهور علني للمعارضة الفنزويلية وحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو منذ 11 شهرا
0
أخبار دولية
2026-01-09
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"
أخبار دولية
2026-01-09
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:02
رئيسة فنزويلا المؤقتة: "لسنا خائفين" من المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
16:02
رئيسة فنزويلا المؤقتة: "لسنا خائفين" من المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
15:26
المجلس الرئاسي اليمني يُقصي آخر أعضائه المدعومين من الإمارات
أخبار دولية
15:26
المجلس الرئاسي اليمني يُقصي آخر أعضائه المدعومين من الإمارات
0
أخبار دولية
15:18
واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها
أخبار دولية
15:18
واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها
0
أخبار دولية
15:12
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل
أخبار دولية
15:12
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07
أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07
أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال
0
منوعات
2026-01-13
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
منوعات
2026-01-13
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
0
أخبار لبنان
13:21
متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر
أخبار لبنان
13:21
متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
2
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
3
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
4
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
5
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
6
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
7
خبر عاجل
10:41
استهداف المنزلين المهددين في مشغرة
خبر عاجل
10:41
استهداف المنزلين المهددين في مشغرة
8
اسرار
23:51
أسرار الصحف 15-01-2026
اسرار
23:51
أسرار الصحف 15-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More