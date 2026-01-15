الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب



أعطى الجيش السوري مهلة جديدة الجمعة لسكان مناطق تسيطر عليها القوات الكردية شرق مدينة حلب لمغادرتها، مع إرساله تعزيزات الى المنطقة بعد أيام من إحكام سيطرته على حيين كرديين في كبرى مدن شمال البلاد.



ويأتي ذلك على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق والإدارة الذاتية الكردية، وبعد سيطرة الجيش أواخر الأسبوع الماضي على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب بعد اشتباكات دامية لأيام.



وأعلن الجيش السوري الأربعاء مدينة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي "منقطة عسكرية مغلقة" ودفع بتعزيزات، داعيا المدنيين للابتعاد عن "مواقع" قوات سوريا الديموقراطية (قسد).



وبدأ سكان بالمغادرة، بحسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الخميس، بعدما أعلن الجيش تخصيص "ممر إنساني" بين التاسعة صباحا والخامسة مساء (06,00-14,00 بتوقيت غرينيتش).



وليل الخميس، أعلن الجيش تمديد مدة الممر الإنساني ليوم آخر"، أي الجمعة من التاسعة صباحا وحتى 17:00 مساء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وأكّد الجيش في الوقت عينه أنه "تم الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة".



وشاهد مراسل فرانس برس في محيط دير حافر سكانا يغادرونها سيرا أو بسياراتهم، وحمل بعضهم فرشا للنوم. وأفاد بتوقّف حركة العبور بعد الساعة الخامسة مع سماع أصوات قصف متقطّع.