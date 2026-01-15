الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب

أخبار دولية
2026-01-15 | 12:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب

     
أعطى الجيش السوري مهلة جديدة الجمعة لسكان مناطق تسيطر عليها القوات الكردية شرق مدينة حلب لمغادرتها، مع إرساله تعزيزات الى المنطقة بعد أيام من إحكام سيطرته على حيين كرديين في كبرى مدن شمال البلاد.
     
ويأتي ذلك على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق والإدارة الذاتية الكردية، وبعد سيطرة الجيش أواخر الأسبوع الماضي على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب بعد اشتباكات دامية لأيام.
     
وأعلن الجيش السوري الأربعاء مدينة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي "منقطة عسكرية مغلقة" ودفع بتعزيزات، داعيا المدنيين للابتعاد عن "مواقع" قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
     
وبدأ سكان بالمغادرة، بحسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الخميس، بعدما أعلن الجيش تخصيص "ممر إنساني" بين التاسعة صباحا والخامسة مساء (06,00-14,00 بتوقيت غرينيتش).
     
وليل الخميس، أعلن الجيش تمديد مدة الممر الإنساني ليوم آخر"، أي الجمعة من التاسعة صباحا وحتى 17:00 مساء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
     
وأكّد الجيش في الوقت عينه أنه "تم الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة". 
     
وشاهد مراسل فرانس برس في محيط دير حافر سكانا يغادرونها سيرا أو بسياراتهم، وحمل بعضهم فرشا للنوم. وأفاد بتوقّف حركة العبور بعد الساعة الخامسة مع سماع أصوات قصف متقطّع. 

أخبار دولية

السوري

السكان

لمغادرة

مناطق

سيطرة

الأكراد

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2026
رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية عن قرار استئناف الرحلات ​عبر قناة السويس: إيجابيّ للغاية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

السلطات السورية تمهل المدنيين لمغادرة حيين ذوي غالبية كردية في حلب قبل استئناف القصف

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

الجيش السوري يحذر من أنه سيستهدف منطقة في حلب ويدعو السكان لمغادرة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

الجيش السوري يطالب القوات الكردية بالانسحاب من مناطق شرق مدينة حلب

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

رويترز: الجيش السوري يقول إنه سيستهدف منطقة في حي الشيخ مقصود بحلب ويدعو السكان إلى المغادرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:02

رئيسة فنزويلا المؤقتة: "لسنا خائفين" من المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
15:26

المجلس الرئاسي اليمني يُقصي آخر أعضائه المدعومين من الإمارات

LBCI
أخبار دولية
15:18

واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها

LBCI
أخبار دولية
15:12

الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
منوعات
2026-01-13

"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
13:21

متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:23

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
03:29

استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله

LBCI
أخبار لبنان
00:49

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
09:40

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:31

الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

LBCI
خبر عاجل
10:41

استهداف المنزلين المهددين في مشغرة

LBCI
اسرار
23:51

أسرار الصحف 15-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More