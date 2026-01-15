الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل

حذّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا من أن إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل، وذلك عقب عودته من مهمته الثالثة إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته سنتان من الحرب.



وفيما رحّب بإطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة بوصفها "لحظة تاريخية"، شدّد دا سيلفا على ضرورة التحرّك سريعا في مواجهة "الدمار الكامل" الذي لحق بالقطاع.



وفي حديث إلى عدد محدود من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، وصف دا سيلفا سكانا يعيشون في ظروف "غير إنسانية"، متحدثا عن غياب معالجة مياه الصرف الصحي، وشحّ موارد الكهرباء إلى حدّ كبير، وحالات أشخاص يقيمون في مبان مدمّرة جزئيا ومهدّدة بالانهيار.



ويؤكد صحافيو فرانس برس في قطاع غزة بدورهم تدهورا حادا في الوضع الإنساني.



وألحقت الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دمارا واسعا بقطاع غزة المحاصر أصلا منذ العام 2007.



وذكّر دا سيلفا بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قدّروا الاحتياجات بأكثر من 52 مليار دولار.