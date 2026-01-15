واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها

أعلنت الولايات المتحدة الخميس، أنّ إيران علّقت 800 عملية إعدام جراء الضغط الذي مارسه الرئيس الأميركي، وذلك بعدما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس بأنّ الرياض والدوحة ومسقط أقنعت دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.



وفي حين أبدت واشنطن تراجعا عن القيام بعمل عسكري، أكد البيت الأبيض الخميس أنّ "جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس".



وقالت المتحدثة باسمه كاورلاين ليفيت إنّ "الرئيس يدرك اليوم أنّ 800 عملية إعدام كان من المقرّر تنفيذها أمس (الأربعاء)، قد تم تعليقها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ ترامب حذر طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمر قتل المحتجين.



ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في 28 كانون الأول، توعّد ترامب بتدخّل عسكري في إيران، لكنه قال الأربعاء إنه أُبلغ "من مصدر ثقة" بأن "القتل توقّف" في إيران، مضيفا "سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور".



ثمّ أعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية إيرانية.



وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.



في طهران، وهو أول يوم في العطلة الأسبوعية، بدأ أن الحياة عادت إلى طبيعتها، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس.